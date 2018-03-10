"إيه كيه-306"... مدفع روسي يحمي السفن من الطائرات الحربية

تستخدم السفن الحربية مدافع رشاشة بأعيرة مختلفة للاشتباك مع الأهداف القريبة سواء كانت سفنا معادية أو طائرات حربية، ومن بينها مدفع "إيه كيه - 306".

أورد موقع " روس أوبرين إكسبورت " الروسي مواصفات مدفع "إيه كيه" الذي تنتجه روسيا وتستخدمها سفن الأسطول الروسي ، مشيرة إلى أنه يستخدم طلقات عيار 30 مم ويعمل آليا، ويمكنه الاشتباك مع الطائرات الحربية والمروحيات والسفن المعادية

ويمكن للمدفع، الذي يتكون من 6 مواسير "سبطانات" أن يسقط طائرات حربية على بعد 4 آلاف متر، بينما يمكنه ضرب أهداف سطحية أو أهداف على الشاطئ على بعد 5 آلاف متر.

ويتم تثبيت المدفع على قاعدة داورة تمكنه من التعامل مع الأهداف في نطاق 180 درجة أفقيا وبزاوية ميل رأسي تتراوح بين 12 إلى 85 درجة.

ويطلق المدفع ألف رصاص في الدقيقة، وتصل سرعة الرصاصة عند فوهته إلى 875 مترا في الثانية.

Weaponry (AK-306 Six-Barrel Gun Mount with KOLONKA-219-1 Fire Control System,SHTURM Guided… http://goo.gl/fb/Rnv4P — Auto Motor Care (@AutoMotorCare) February 6, 2011

ويصل وزن المدفع إلى 1100 كغم، وسعة مخزن الذخيرة الخاص به 500 طلقة.