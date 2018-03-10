"إيه كيه-306"... مدفع روسي يحمي السفن من الطائرات الحربية

ويمكن للمدفع، الذي يتكون من 6 مواسير "سبطانات" أن يسقط طائرات حربية على بعد 4 آلاف متر، بينما يمكنه ضرب أهداف سطحية أو أهداف على الشاطئ على بعد 5 آلاف متر.
ويتم تثبيت المدفع على قاعدة داورة تمكنه من التعامل مع الأهداف في نطاق 180 درجة أفقيا وبزاوية ميل رأسي تتراوح بين 12 إلى 85 درجة.
ويطلق المدفع ألف رصاص في الدقيقة، وتصل سرعة الرصاصة عند فوهته إلى 875 مترا في الثانية.
Weaponry (AK-306 Six-Barrel Gun Mount with KOLONKA-219-1 Fire Control System,SHTURM Guided… http://goo.gl/fb/Rnv4P— Auto Motor Care (@AutoMotorCare) February 6, 2011
ويصل وزن المدفع إلى 1100 كغم، وسعة مخزن الذخيرة الخاص به 500 طلقة.
SDI: Buyan-M corvettes equip w/ Igla-1M missiles, A-190 100mm cannon, AK-306 30mm close-in weapon systems, 14.5mm & 7.62mm machine guns.— Defence Watch 2013 (@DefenceWatch13) October 1, 2013
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