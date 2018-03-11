"إم تي تي"... طوربيد حراري يدمر الغواصات النووية

© AP Photo/ Pu Haiyang "إيه كيه-306"... مدفع روسي يحمي السفن من الطائرات الحربية

ويمكن إطلاق الطوربيد الروسي من السفن الحربية أو من الغواصات، ويمكن استخدامها لتدمير الغواصات النووية، التي تسير بسرعات عالية، بحسب موقع " روس أوبرين إكسبورت ".

ولفت الموقع الروسي إلى أن الطوربيد "إم تي تي" يمكنه تعقب أكثر من هدف، ويستطيع العمل في المياه العميقة، كما يمكنه ضرب أهداف في المياه الضحلة بالقرب من الشواطئ.

وقطر الطوربيد 324 مم، وطوله 3.2 مترا، بينما يزيد وزنه عن 390 كغم، في حين يكون وزن الرأس الحربي الذي يحمله أكثر من 60 كغم.

ويمكن إطلاق الطوربيد بسرعة 50 عقدة عندما يستخدم ضد أهداف على بعد 9 كم، أو بسرعة 30 عقدة لضرب أهداف على بعد 20 كم.

ويمكن للطوربيد الذي يستخدمه الأسطول الروسي ضرب أهداف يتراوح عمقها بين 15 إلى 600 متر تحت سطح البحر.



