"إم تي تي"... طوربيد حراري يدمر الغواصات النووية

ولفت الموقع الروسي إلى أن الطوربيد "إم تي تي" يمكنه تعقب أكثر من هدف، ويستطيع العمل في المياه العميقة، كما يمكنه ضرب أهداف في المياه الضحلة بالقرب من الشواطئ.
وقطر الطوربيد 324 مم، وطوله 3.2 مترا، بينما يزيد وزنه عن 390 كغم، في حين يكون وزن الرأس الحربي الذي يحمله أكثر من 60 كغم.
ويمكن إطلاق الطوربيد بسرعة 50 عقدة عندما يستخدم ضد أهداف على بعد 9 كم، أو بسرعة 30 عقدة لضرب أهداف على بعد 20 كم.
The Russian Navy has adopted a thermal torpedo "Physicist-2" https://t.co/EQYMe8KUg8 #news #weapons pic.twitter.com/XrDwkkOik7— V00D00 (@V00D00web) July 12, 2017
ويمكن للطوربيد الذي يستخدمه الأسطول الروسي ضرب أهداف يتراوح عمقها بين 15 إلى 600 متر تحت سطح البحر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)