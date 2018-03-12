إسرائيل تزود جيشها بمدرعات حربية حديثة

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، مساء الأحد 11 مارس / آذار، على خطة تزويد الجيش الإسرائيلي بالمئات من ناقلات الجنود المدرعة الحديثة طراز "إيتان".