مواصفات مدرعة الجيش الإسرائيلي الجديدة (فيديو وصور)

وفيما يلي مواصفات المدرعة الجديدة، التي تدخل الخدمة في عام 2020، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
يتم تطوير المدرعة محليا، وتستخدم 8 إطارات، ووزن أخف من المدرعات المستخدمة حاليا، لكن قدراتها أكبر، بحسب مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية.
Israel to replace the M113 with the new 8x8 wheeled Eitan APChttps://t.co/2kDB6Lcuoh pic.twitter.com/4XEbCd2Grr— Jesús Manuel Pérez Triana (@jpereztriana) August 2, 2016
ويتكون طاقم المدرعة من 3 أفراد، ويمكنها أن تحمل 9 جنود آخرين، بينما يتراوح وزنها بين 30 إلى 35 طنا، وطولها إلى 8 أمتار، وعرضها 3 أمتار، وارتفاعها في أعلى نقطة 3 أمتار، بحسب موقع "ميلتري تايمز".
The 30mm unmanned turret with APS (Active Protection System) Trophy will be the next turret for the new Israeli's Army APC Eitan 8x8. pic.twitter.com/fzITh4kaMV— Israel Defensa (Ñ) (@Espiritu_Israel) August 7, 2017
وتعمل المدرعة بمحرك ديزل، وتصل سرعتها إلى 90 كم / ساعة، ويصل مداها إلى ألف كم، بينما يتكون تسليحها من مدفعين عيار (1*12.72) و(1*7.62).
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)