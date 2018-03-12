مواصفات مدرعة الجيش الإسرائيلي الجديدة (فيديو وصور)

وافقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد 11 مارس/ آذار، على خطة تزويد الجيش الإسرائيلي بمئات المدرعات الحديثة طراز "إيتان".

وفيما يلي مواصفات المدرعة الجديدة، التي تدخل الخدمة في عام 2020، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

يتم تطوير المدرعة محليا، وتستخدم 8 إطارات، ووزن أخف من المدرعات المستخدمة حاليا، لكن قدراتها أكبر، بحسب مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية.

Israel to replace the M113 with the new 8x8 wheeled Eitan APChttps://t.co/2kDB6Lcuoh pic.twitter.com/4XEbCd2Grr — Jesús Manuel Pérez Triana (@jpereztriana) August 2, 2016

ويتكون طاقم المدرعة من 3 أفراد، ويمكنها أن تحمل 9 جنود آخرين، بينما يتراوح وزنها بين 30 إلى 35 طنا، وطولها إلى 8 أمتار، وعرضها 3 أمتار، وارتفاعها في أعلى نقطة 3 أمتار، بحسب موقع "ميلتري تايمز".

The 30mm unmanned turret with APS (Active Protection System) Trophy will be the next turret for the new Israeli's Army APC Eitan 8x8. pic.twitter.com/fzITh4kaMV — Israel Defensa (Ñ) (@Espiritu_Israel) August 7, 2017

وتعمل المدرعة بمحرك ديزل، وتصل سرعتها إلى 90 كم / ساعة، ويصل مداها إلى ألف كم، بينما يتكون تسليحها من مدفعين عيار (1*12.72) و(1*7.62).