سوريا... تعليم "بانتسير" كيفية إسقاط القذائف الصاروخية

وتم تطوير إحدى وسائط الدفاع الجوي الروسية المدعوة "بانتسير-إس1" في ضوء تجربة استخدامها القتالي في سوريا.

وأدخِلت عليها تعديلات تمكِّنها من تدمير القذائف الصاروخية إضافة إلى الطائرات المعادية.

وقال الجنرال فيكتور غوميوني، قائد قوات الدفاع الجوي الروسية، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال وزارة الدفاع الروسية:

أبرز مثال على الاستفادة من تجربة القتال في سوريا هو تعديل مجموعة "بانتسير". ونتيجة للتعديل لا تقدر المجموعة على تدمير الطائرات المعادية فقط، بل تستطيع أيضا أن تدمر القذائف الصاروخية التي حاول الإرهابيون قصف قاعدة حميميم الجوية بها.

وأضاف قائد قوات الدفاع الجوي الروسية أن كل نماذج سلاح وعتاد الدفاع الجوي التي استخدمت في سوريا أكدت إمكانياتها وأثبتت سهولة صيانتها في الظروف المناخية القاسية.

وتضم مجموعة "بانتسير" وهي ذاتية الحركة، راجمة الصواريخ المضادة للطائرات ومدفع القذائف.