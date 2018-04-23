مؤسسة "ألماز آنتي" تظهر قدراتها في معرض الطيران الدولي

تعتزم مؤسسة "ألماز – آنتي" للدفاع الجوي والفضائي عرض منتجاتها وقدراتها التكنولوجية في الفترة ما بين 25-29 نيسان/أبريل 2018، في أول معرض دولي للطيران "Eurasia Airshow 2018" والذي سيقام في مدينة أنطاليا التركية.

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وفي إطار جناح مشترك ضمن المعرض، سوف تقدم المؤسسة معلومات حول المنتجات ذات الأغراض العسكرية، والتي تعتبر هامة بالنسبة للمنطقة الأوراسية.

وسوف تشمل النماذج المعروضة منظومات عديدة منها: منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400 تريومف" ومنظومة "بوك-إم2 إي" ومجمع الصواريخ "تور-إم2 إي" و"تور-ام2 ك ام" وكذلك الوحدة القتالية المستقلة "9 أ 331 إم ك-1"، وهي مكون من

مكونات مجمع "تور-إم2 ك إم".

وسيتم توفير أشرطة الفيديو وملصقات متلفزة لجميع زوار الجناح، والتي ستعرض معلومات عن منظومات صاروخية مضادة للطائرات بعيدة المدى من طراز "إس-400 تريومف" و"إس300 بي إم" و"آنتي-2500"، وكذلك أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات

المتوسطة والقصيرة المدى من طراز "بوك-إم2 أي" و"تور-إم2 أي" و"تور-إم2 ك" و"تور-إم2 ك إم"، وكذلك معلومات عن قدرات المؤسسة في مجال تحديق وإصلاح المعدات.

وفي هذا الإطار أشار فيتشيسلاف دزيركالن نائب مدير مؤسسة "ألماز — آنتي" لشؤون الاقتصاد الخارجي قائلاً: "من خلال الخبرات الإيجابية في التعاون مع الجانب التركي سوف تقدم مؤسسة "ألماز — آنتي" للدفاع الجوي والفضائي معروضات معدلة تأخذ بعين الاعتبار

الاتجاه العلمي والعملي والمتطلبات الإقليمية".

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وبحسب قوله، يعتزم ممثلو المؤسسة في إطار معرض الطيران عقد سلسلة من اللقاءات والمفاوضات مع ممثلي مؤسسات الدولة والشركات التجارية، التي ستشارك وفودها في "Eurasia Airshow 2018"، وكذلك مع الزبائن الراغبين في شراء منتجات المؤسسة، بما

في ذلك قطع الغيار وخدمات الصيانة والإصلاح الفني والتحديث وتشغيل عناصر منظومات الدفاع الجوي وتدريب الخبراء للقيام بهذه الأعمال.

وتتمتع مؤسسة "ألماز — آنتي" للدفاع الجوي والفضائي بحق مستقل للقيام بنشاط تجاري خارجي في ما يتعلق بتقديم خدمات الصيانة بعد البيع للمنتجات العسكرية وقطع الغيار والمستلزمات وتمديد عمر الخدمة والإصلاح والتحديث والإزالة، وكذلك تدريب الخبراء الأجانب

على القيام بهذه الأعمال.

وتعتبر مؤسسة "ألماز — آنتي" للدفاع الجوي والفضائي واحدة من أكبر المؤسسات المدمجة والمتكاملة ضمن مجمع الصناعات الحربية الروسية، حيث يعمل فيها نحو 130 ألف موظف، وتنتشر منتجاتها ضمن تسليح أكثر من 50 دولة في العالم.