الكشف عن تفاصيل إمدادات "إس-300" إلى سوريا

وكتبت الصحيفة أن مكونات "إس-300" ستنقل إلى سوريا في القريب العاجل إما عن طريق طائرات النقل أو سفن البحرية الروسية.
وفي حال تم تنفيذ خطة التسليم فسوف تصبح "إس-300" جزءا من نظام الدفاع الجوي السوري، بالإضافة إلى منظومات "إس-125" و"إس-200" و"بوك" و"كفادرات" و"أوسا" السوفييتية. وسيقوم المختصون الروس بتدريب العسكريين السوريين خلال 3 أشهر.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح، يوم 20 نيسان/أبريل، بأن موسكو لم تعد تملك أي التزامات أخلاقية تمنعها من تزويد سوريا بالأسلحة بعد الهجوم الثلاثي على أراضيها.
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