ظهور غريب لـ"درون انتحاري" إسرائيلي في دولة آسيوية (فيديو وصور)

كشف كليب غنائي يستعرض أسلحة أحد الجيوش الأسيوية، استخدام هذا الجيش لأسلحة إسرائيلية متطورة، تضم طائرات دون طيار "درون" مخصصة لمهام انتحارية.

ذكرت صحيفة " هآرتس " الإسرائيلية، في تقرير لها الأحد 22 أبريل / نيسان، أن كليب غنائي لاستعراض قدرات جيش أذربيجان، أظهر في الدقيقة "1:55" أسلحة إسرائيلية متقدمة، أثناء مشاركته في استعرض قدرات الجيش وأسلحته.

ولفتت الصحيفة إلى أن العرض العسكري أظهر عدة أنواع من الأسلحة، التي يمتلكها الجيش، بينها أسلحة صنعتها شركات شركات "رافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة"، وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة "هاروب"، طائرة دون طيار إسرائيلية مخصصة للمهام العسكرية، ظهرت في العرض العسكري، ومخصصة لمكافحة الإشعاعات، ويمكن تشغيلها من البر أو البحر.

وتحمل الطائرة رأسا حربيا لضرب أهدافها، إضافة إلى أنها تتحول إلى قذيفة لضرب الهدف في نهاية الأمر، وتعرف بـ"درون انتحاري".

ويتم إطلاق الطائرات بواسطة منصة إطلاق سعتها 12 طائرة، يتم إطلاقها على هيئة قذيفة، بطريقة تشبه راجمات الصواريخ المتنقلة، ويمكنها التحليق لمدة 6 ساعات متواصلة قبل أن تتحول إلى مهمتها الانتحارية.

Funny (if we ignore the fact that it is a technology meant to kill people) https://t.co/36g1peIg9U — Asaf Ronel (@AsafRonel) April 22, 2018



