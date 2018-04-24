سوريا... البلدوزر يتحول إلى وحش مقاتل

واسترعت هذه الدبابات وهي من طراز "تي-72"، اهتمام الخبراء العسكريين لأنها في حالة رائعة تدل على أنها لم تُستعمل حتى الآن أو ربما تم تصليحها مؤخرا في أحد مصانع إصلاح الآليات العسكرية المدرعة.

A pristine #SAA Republican Guard T-72AV firing on #ISIS in Yarmouk after an armored bulldozer clears a path. It looks like this T-72 sat out the entire war until now. pic.twitter.com/tpyUXCbAhm — Jason Jones (@DPRKJones) April 21, 2018

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ولا بد من الإشارة إلى أن السوريين يبرعون في إعادة الجاهزية القتالية والفنية لشتى أنواع الآليات العسكرية وفي صنع الآليات الهندسية للجيش من خلال تعديل آليات البلدوزر.

وتتضمن عملية تعديل آليات البلدوزر تزويدها بالدروع.

ويستخدم الجيش السوري هذه الآليات التي تبدو وكأنها وحش في نظر الخبراء، لشق الطريق لآلياته العسكرية أثناء الهجوم وتدمير مواقع الإرهابيين.

وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن تجارب السوريين ألهمت المهندسين الروس ليقبلوا على صنع الآليات المماثلة للجيش الروسي.