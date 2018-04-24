سوريا... 1400 كيلو من المتفجرات تهدم معنويات مقاتلي "داعش"

يستعين الحرس الجمهوري السوري بآليات "أو إر-83بي" أثناء عملياته ضد الإرهابيين.

وخصصت هذه الآلية الهندسية لإزالة الألغام.

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ويستخدمها الجيش السوري لهذا الغرض وكذلك لغرض آخر كآلية قتالية في غاية الفعالية تقدر على تدمير دفاعات القوات المعادية.

وتنجز آلية "أو إر-83بي" هذه المهمة عبر قصف مواقع القوات المعادية بالمتفجرات.

وترمي الآلية مواقع القوات المعادية بالمتفجرات بواسطة المحرك الصاروخي".

وتستطيع هذه الآلية التي تزن 1810 كيلوغرامات أن ترمي 1380 كيلوغراما من المتفجرات إلى مسافة 440 مترا.

واستخدمت هذه الآليات في الغالب في ريف دمشق وفي الجبهات الأخرى للحرب ضد الإرهاب عند الضرورة.

ويتبين من الصور المنشورة على شبكة الإنترنت أن آلية "أو إر-83بي" التابعة للحرس الجمهوري السوري موجودة في صندوق سيارة "أورال".

ويشار إلى أن استخدام هذه الآلية في ميدان القتال يؤثر على معنويات الإرهابيين ويهدم إرادتهم للمقاومة.