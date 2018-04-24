سوريا... 1400 كيلو من المتفجرات تهدم معنويات مقاتلي "داعش"

وخصصت هذه الآلية الهندسية لإزالة الألغام.
#Syria #Damascus #SouthDamascus #SouthernDamascus #South_Damascus #Southern_Damascus— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) April 21, 2018
The Syrian Republican Guard 105th Brigade seen using the
UR-83p mine clearing system #YarmoukCamp #Yarmouk_Camp #Qadam #Hajr_alAswad pic.twitter.com/XdFXk428w3
ويستخدمها الجيش السوري لهذا الغرض وكذلك لغرض آخر كآلية قتالية في غاية الفعالية تقدر على تدمير دفاعات القوات المعادية.
وتنجز آلية "أو إر-83بي" هذه المهمة عبر قصف مواقع القوات المعادية بالمتفجرات.
وترمي الآلية مواقع القوات المعادية بالمتفجرات بواسطة المحرك الصاروخي".
وتستطيع هذه الآلية التي تزن 1810 كيلوغرامات أن ترمي 1380 كيلوغراما من المتفجرات إلى مسافة 440 مترا.
واستخدمت هذه الآليات في الغالب في ريف دمشق وفي الجبهات الأخرى للحرب ضد الإرهاب عند الضرورة.
ويتبين من الصور المنشورة على شبكة الإنترنت أن آلية "أو إر-83بي" التابعة للحرس الجمهوري السوري موجودة في صندوق سيارة "أورال".
ويشار إلى أن استخدام هذه الآلية في ميدان القتال يؤثر على معنويات الإرهابيين ويهدم إرادتهم للمقاومة.
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