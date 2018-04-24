المخابرات الأمريكية تبحث عن "إس-300" في سوريا

© Sputnik . Alexander Vilf الكشف عن تفاصيل إمدادات "إس-300" إلى سوريا

فقد قامت طائرة الاستطلاع الاستراتيجية المسيرة الطويلة المدى "RQ-4B Global Hawk" وطائرة الاستخبارات الالكترونية "EP-3E Aries II" بإجراء استطلاع في قاعدة حميميم والمركز اللوجستي الروسي في طرطوس.

وأقلعت طائرة الاستطلاع من قاعدة سيغونيلا في إيطاليا وحلقت عدة ساعات بالقرب من الحدود البحرية لسوريا ولبنان على ارتفاع أكثر من 15 ألف متر، أما طائرة "EP-3E Aries II" فقد انطلقت من القاعدة الجوية في جزيرة كريت اليونانية.

كما أقلعت طائرة " E-3A Sentry AWACS" الأمريكية من القاعدة الجوية بالقرب من مدينة قونية التركية. وحلقت فوق المحافظات الشمالية لسوريا.

ويمكن الافتراض أن نشاط الاستطلاع المتزايد من جانب الولايات المتحدة جاء على خلفية الأنباء المتناقلة من قبل وسائل الإعلام حول تسليم "إس-300" لسوريا في القريب العاجل. وأفادت إحدى وسائل الإعلام الأجنبية الأسبوع الماضي أن سوريا استلمت "إس-300" عن طريق ميناء طرطوس تحت ستار الهباء الجوي.