تسجيل
11:35 24 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    طائرة بدون طيار

    روسيا الثانية بعدد الأسطول المسير

    © Photo/ Press Service of Kalashnikov Concern
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 20

    قررت وزارة الدفاع الروسية تشكيل أفواج جديدة من الطائرات المسيرة ضمن الأسطول البحري.

    مروحية في آر تي300 المسيرة الجديدة
    © Sputnik . Grigoriy Sisoev
    "مروحيات روسيا" تكشف مواصفات أول مروحية مسيرة (صور)
    وتحتل القوات المسلحة الروسية الآن المركز الثاني في العالم من حيث عدد الطائرات المسيرة. وقد زاد عدد الطائرة المسيرة في روسيا منذ عام 2011 أكثر من 10 مرات. وتشارك هذه الأجهزة في الاستطلاع وتحديد الأهداف وتعديل مسار المدفعية والضربات الجوية وتساعد في تقييم الخسائر، التي لحقت بالعدو. وقد غير الأسطول المسير تكتيكات استخدام القوات المسلحة على البر وفي البحر والجو.

    ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن القوات البحرية أن الفوج الأول من الطائرات المسيرة نشأ كتجربة في لدى الأسطول الشمالي، ومن ثم تم اتخاذ قرار تشكيل مثل هذه الأفواج في جميع أساطيل البلاد. وتم توزيع أفواج الطائرات المسيرة في كامتشاتكا وسيفيرومورسك وشبه جزيرة القرم.

    وفي عام 2011، كان لدى الجيش الروسي 180 طائرة مسيرة، بعضها سوفييتي الصنع. وزاد عددها في عام 2015 إلى أكثر من 1700 طائرة. ووصل عدد الطائرة المسيرة بحلول نهاية 2016 إلى 1980 طائرة. وتملك القوات البحرية والبرية والجوية حاليا 67 كتيبة من الطائرات المسيرة. ووفقا لتقديرات الخبراء فإن عدد الطائرات المسيرة لدى الجيش الروسي أكثر من 2000 طائرة.

    وكانت الطائرة المسيرة تقوم بمهام الاستطلاع فقط منذ 10 سنوات، لكنها الآن أصبحت تستخدم في البحث عن الأهداف وعمليات البحث والإنقاذ والدوريات وتوفير الاتصالات وضبط المدفعية الضربات الجوية.

    وتستخدم القوات المسلحة الروسية عدة أنواع من الطائرات المسيرة، أكثرها شيوعا "أورلان-10" و"أريلون-3إس في" و"غرانات" و"زاستافا" و"فوربوست". وتصنف جميعها ضمن الطائرات المسيرة القتالية الخفيفة أو المتوسطة. وتم إنتاج الطائرتين الأخيرتين في روسيا بترخيص إسرائيلي، أما بقية الطائرة فهي محلية الصنع بشكل تام.

    طائرة بدون طيار
    © Fotolia / Ffly
    طائرات درون روسية تجلب الخوف إلى واشنطن
    وتساعد الطائرات المسيرة منظومات الصواريخ الساحلية "باستيون" و"بال"، لدى القوات البحرية، في العثور على العدو في الوقت المناسب وضمان دقة الضربة الصاروخية.

    وسيتم تزويد السفن الحربية بالطائرات المسيرة، فعلى سبيل المثال، ستحصل فرقاطة " الأدميرال غريغوروفيتش" على "أورلان-10".

    وتستخدم الطائرات المسيرة لدى القوات البرية الروسية بشكل أساسي للاستطلاع. وتساعد هذه الطائرات وحدات المدفعية على الاستطلاع وتصحيح مسار إطلاق النار. وقد غير استخدام الطائرات المسيرة تكتيكات معركة المدفعية. إذ كانت وحدات المدفعية منذ بضع سنوات تتمركز في مكان ولا تغيره لأسابيع، لكن الأمر بات غير مقبول حاليا، فعلى المدفعية اكتشاف العدو وتغيير الموقع بسرعة.

    وتعمل الطائرات المسيرة في القوات الجوية على الاستطلاع وتسليط الإضاءة على الأهداف وحساب خسائر العدو. كما تشارك في عمليات الإنقاذ.

    وتجدر الإشارة إلى أن أسطول الطائرات المسيرة الروسي أدنى مرتبة من الولايات المتحدة من حيث العدد. إلا أن الخبراء الأجانب يعتقدون أن الطائرات المسيرة الروسية، المزودة بأجهزة الحرب الالكترونية تفوق الطائرات المماثلة لدى دول الناتو. ويرى الخبراء أن هذه الطائرات تحديدا تشكل تهديدا رئيسيا للجيوش الغربية. ويبقى أمام روسيا اتخاذ خطوة واحدة في مجال تطوير الطائرات المسيرة وهي اعتماد الطائرات مسيرة ثقيلة.

    انظر أيضا:

    ظهور غريب لـ"درون انتحاري" إسرائيلي في دولة آسيوية (فيديو وصور)
    كيف يمكن إسقاط طائرة "درون" بدون رصاصة واحدة (فيديو)
    إيجاد أنسب سلاح ضد طائرات "درون"
    الكلمات الدلالية:
    الطائرات المسيرة الروسية درون
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء جيجي حديد خلال عرض فيكتوريا سيكريت في نيويورك، الولايات المتحدة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015
    جيجي حديد... من مختلف زوايا التصوير
    أمريكا لن تساعد سوريا في إعادة عمار البلاد
    الولايات المتحدة لن تساعد سوريا على إعادة إعمار البلاد
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 23 أبريل 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك