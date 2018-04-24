روسيا الثانية بعدد الأسطول المسير

وتحتل القوات المسلحة الروسية الآن المركز الثاني في العالم من حيث عدد الطائرات المسيرة. وقد زاد عدد الطائرة المسيرة في روسيا منذ عام 2011 أكثر من 10 مرات. وتشارك هذه الأجهزة في الاستطلاع وتحديد الأهداف وتعديل مسار المدفعية والضربات الجوية وتساعد في تقييم الخسائر، التي لحقت بالعدو. وقد غير الأسطول المسير تكتيكات استخدام القوات المسلحة على البر وفي البحر والجو.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن القوات البحرية أن الفوج الأول من الطائرات المسيرة نشأ كتجربة في لدى الأسطول الشمالي، ومن ثم تم اتخاذ قرار تشكيل مثل هذه الأفواج في جميع أساطيل البلاد. وتم توزيع أفواج الطائرات المسيرة في كامتشاتكا وسيفيرومورسك وشبه جزيرة القرم.

وفي عام 2011، كان لدى الجيش الروسي 180 طائرة مسيرة، بعضها سوفييتي الصنع. وزاد عددها في عام 2015 إلى أكثر من 1700 طائرة. ووصل عدد الطائرة المسيرة بحلول نهاية 2016 إلى 1980 طائرة. وتملك القوات البحرية والبرية والجوية حاليا 67 كتيبة من الطائرات المسيرة. ووفقا لتقديرات الخبراء فإن عدد الطائرات المسيرة لدى الجيش الروسي أكثر من 2000 طائرة.

وكانت الطائرة المسيرة تقوم بمهام الاستطلاع فقط منذ 10 سنوات، لكنها الآن أصبحت تستخدم في البحث عن الأهداف وعمليات البحث والإنقاذ والدوريات وتوفير الاتصالات وضبط المدفعية الضربات الجوية.

وتستخدم القوات المسلحة الروسية عدة أنواع من الطائرات المسيرة، أكثرها شيوعا "أورلان-10" و"أريلون-3إس في" و"غرانات" و"زاستافا" و"فوربوست". وتصنف جميعها ضمن الطائرات المسيرة القتالية الخفيفة أو المتوسطة. وتم إنتاج الطائرتين الأخيرتين في روسيا بترخيص إسرائيلي، أما بقية الطائرة فهي محلية الصنع بشكل تام.

© Fotolia / Ffly طائرات درون روسية تجلب الخوف إلى واشنطن

وتساعد الطائرات المسيرة منظومات الصواريخ الساحلية " باستيون " و"بال"، لدى القوات البحرية، في العثور على العدو في الوقت المناسب وضمان دقة الضربة الصاروخية.

وسيتم تزويد السفن الحربية بالطائرات المسيرة، فعلى سبيل المثال، ستحصل فرقاطة " الأدميرال غريغوروفيتش" على "أورلان-10".

وتستخدم الطائرات المسيرة لدى القوات البرية الروسية بشكل أساسي للاستطلاع. وتساعد هذه الطائرات وحدات المدفعية على الاستطلاع وتصحيح مسار إطلاق النار. وقد غير استخدام الطائرات المسيرة تكتيكات معركة المدفعية. إذ كانت وحدات المدفعية منذ بضع سنوات تتمركز في مكان ولا تغيره لأسابيع، لكن الأمر بات غير مقبول حاليا، فعلى المدفعية اكتشاف العدو وتغيير الموقع بسرعة.

وتعمل الطائرات المسيرة في القوات الجوية على الاستطلاع وتسليط الإضاءة على الأهداف وحساب خسائر العدو. كما تشارك في عمليات الإنقاذ.

وتجدر الإشارة إلى أن أسطول الطائرات المسيرة الروسي أدنى مرتبة من الولايات المتحدة من حيث العدد. إلا أن الخبراء الأجانب يعتقدون أن الطائرات المسيرة الروسية، المزودة بأجهزة الحرب الالكترونية تفوق الطائرات المماثلة لدى دول الناتو. ويرى الخبراء أن هذه الطائرات تحديدا تشكل تهديدا رئيسيا للجيوش الغربية. ويبقى أمام روسيا اتخاذ خطوة واحدة في مجال تطوير الطائرات المسيرة وهي اعتماد الطائرات مسيرة ثقيلة.