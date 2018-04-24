الكشف عن أضخم قاعدة "درون" أمريكية في دولة أفريقية

ينشئ الجيش الأمريكي قاعدة عسكرية جديدة في أفريقيا، ستكون نقطة انطلاق لطائرات من دون طيار مسلحة، يمكنها ضرب أهداف في العديد من دول وسط وشمالي القارة الأفريقية.

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ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز " الأمريكية، في تقرير لها أمس الاثنين 23 أبريل/ نيسان، أن القاعدة الجديدة يتم إنشاءها في النيجر وتحمل اسم "القاعدة 201"، وأنها ستكون نقطة انطلاق طائرات من دون طيار مسلحة ، مشيرة إلى أنها ستكون نقطة انطلاق جديدة يستخدمها الجيش الأمريكي في أفريقيا.

وتتكون القاعدة الجوية الأمريكية من 3 هناجر طائرات من دون طيار "درون" طراز "إم كيو — 9"، مشيرة إلى أنها ستقوم بمهام استطلاع، إضافة إلى تزويدها بقدرات قتالية تمكنها من تنفيذ ضربات جوية في نطاق عملها، الذي يمتد إلى وسط وغرب وشمال أفريقيا.

ولم يكن التواجد الأمريكي في النيجر معروفا على نطاق واسع، حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما تم قتل 4 جنود أمريكيين على يد مسلحين.

ويقول مسوؤل في القوات الجوية الأمريكية إن القاعدة الجوية الجديدة ستكون مشروعا عسكريا ضخما يكلف إنشاؤه 110 مليون دولار، إضافة إلى تكلفة تشغيل تصل إلى 15 مليون دولار سنويا، بحسب "نيويورك تايمز"، التي أشارت إلى أنها ستبدأ العمل بداية العام المقبل.

US builds drone base in Niger, crossroads of extremism fight https://t.co/VK57G59pob pic.twitter.com/PHcw8r9hpZ — Defense News (@defense_news) April 23, 2018

لكن الصحيفة الأمريكية ذكرت أن المسؤولين الأمريكيين رفضوا الكشف عن عدد الـ"درون" التي ستتواجد في تلك القاعدة أو حتى عن عدد الجنود، لاعتبارات أمنية، مشيرة إلى أنها ستكون ثاني أكبرة قوة أمريكية في أفريقيا بعد القاعدة الموجودة في جيبوتي.

MQ-9 dropping live JDAM in support of ground elements. First time at NTC. pic.twitter.com/C3SQE8xjTX — Thomas Ehrhart (@ThomasEhrhart) April 20, 2018

ويوجد حوالي 4 آلاف جندي أمريكي في جيبوتي، بينما زاد عدد الجنود الأمريكيين في النيجر، خلال السنوات الأخيرة، من 100 جندي ليصل إلى 800 جندي، بينما تشير الصحيفة إلى أن القاعدة الجوية الجديدة يتم إنشاؤها بناء على طلب النيجر، وأن أعلام الدولتين سترفع بداخلها.