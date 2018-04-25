وصول الصاروخين الأمريكيين إلى موسكو

أعلن رئيس إدارة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي، اليوم الأربعاء 25 نيسان/أبريل، عن وصول الصاروخين الأمريكيين، الذين لم ينفجرا في سوريا أثناء ضربة التحالف الثلاثي، إلى موسكو.

© AP Photo / Hassan Ammar مصدر عسكري: سوريا تسلم روسيا صاروخين أمريكيين لم ينفجرا

فقد قال رودسكوي خلال مؤتمر صحفي: "تم إيصال صاروخين، بينهما صاروخ " توماهوك " المجنح وصاروخ عالي الدقة، إلى موسكو".

وأشار رودسكوي إلى أن وزارة الدفاع الروسية ستعرض أجزاء الصاروخين المجنحين في موسكو.

وأوضح "تملك أجزاء الصاروخين المجنحين، الذين تم العثور عليهما في مناطق الاعتراض، ثقوبا مميزة من الصواريخ المضادة للطائرات. وتحمل العقد والآليات علامات على هيئة أرقام تسلسلية وتواريخ وأسماء الشركات المصنعة وغيرها من البيانات. وسيتمكن الخبراء بسهولة من التعرف على أصل هذه الأجزاء".

وأكد رودسكوي أن الجانب الروسي رصد نحو 22 صاروخا، وصل إلى الهدف خلال الضربة الأمريكية على سوريا، من بين الـ105 صواريخ، التي أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أنها وصلت إلى أهدافها.

وشدد على أن أنظمة الدفاع الجوي السوفييتية اعترضت معظم الأسلحة عالية الدقة أثناء الهجوم الأمريكي على سوريا.