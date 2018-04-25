"سو-30إس إم" الروسية تفجر مدمرة قبالة السواحل السورية (فيديو)

انتشر فيديو على شبكة الإنترنت لقصف مدمرة قبالة السواحل السورية بصاروخ "إكس-35" الروسي.

© Sputnik . Iliya Pitalev الدفاع الروسية توضح حقيقة اعتراض مقاتلات "سو-30" فوق بحر البلطيق

وأفادت الأنباء أن الضربة الصاروخية وجهت خلال المناورات، التي جرت في منتصف نيسان/أبريل بالقرب من الساحل السوري، إلا أن الفيديو انتشر الآن.

وقد تم إطلاق الصاروخ من مقاتلة "سو-30إس إم" على سفينة خرجت من الخدمة لدى القوات البحرية السورية.

ويعرض الفيديو إصابة الصاروخ للسفينة، لتختفي المدمرة بأكملها في كرة نارية وتتطاير بعد ذلك شظايا الانفجار ويتصاعد دخان كثيف فوق السفينة.

وتغرق السفينة تحت الماء بعد الانفجار الثاني.