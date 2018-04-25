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17:09 25 أبريل/ نيسان 2018
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    إس - 300

    صحيفة تكشف سر ذعر إسرائيل من الـ"إس - 300" (فيديو وصور)

    © RIA Novosti . Yury Shipilov
    رصد عسكري
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    الموضوع:
    صفقة توريد منظومة الدفاع الجوي "إس-300" الروسية إلى سوريا (18)
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    تخشى إسرائيل حصول سوريا على منظومة صواريخ "إس - 300" الروسية، وتعتبرها خطرا على مقاتلاتها الحربية، لأن تلك الصواريخ يمكنها إسقاط الأهداف الجوية في سماء إسرائيل.

    إس – 300 في إم: منظومة الدفاع الروسية
    © Sputnik . Alexey Filippov
    تحمي سوريا... مواصفات صواريخ "إس - 300" الروسية (فيديو وصور)
    ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تفاصيل قدرات نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس — 300"، مشيرة إلى أنه في حال تم نصب تلك الصواريخ في دمشق، فإنها ستكون قادرة على إسقاط المقاتلات الحربية في سماء إسرائيل.

    ولفتت الصحيفة إلى أن مدى الصواريخ الروسية يصل إلى 250 كم، يمكنها من ضرب الطائرات الحربية فوق تل أبيب، مشيرة إلى أنه يمكن أن يحد من هيمنة إسرائيل الجوية في المنطقة.

    ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تحاول منذ سنوات منع حصول إيران على هذا النظام الصاروخي منذ 2007، لكن طهران حصلت على الدفعة الأولى من تلك الصواريخ عام 2016، مشيرة إلى أن الخطر الحالي هو حصول سوريا على تلك الصواريخ واستخدامها ضد الطائرات الإسرائيلية.

    وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تصريحات، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل سترد بقوة على سوريا في حال قامت الأخيرة باستخدام منظومة "إس-300" ضد الطائرات الإسرائيلية.

    جاءت تصريحات ليبرمان بعد تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 20 أبريل، أن الهجوم الأمريكي على سوريا لم يترك لروسيا أي عوائق أخلاقية لتزويد دمشق بمنظومة "إس-300".

    ويوجد عدة نسخ من النظام الصاروخي منها "إس — 300 بي"، التي تم إنتاجها في عهد الاتحاد السوفيتي في ستينيات القرن الماضي ودخلت الخدمة عام 1978، ويوجد منها نسخ مطورة قادرة على صد الصواريخ الباليستية، وتعد قدراتها مشابهة لمنظومة باتريوت "باك — 2" الأمريكية.

    وتتميز "إس — 300" بإمكانية تثبيتها أو استخدامها على مركبات متحركة، وتعتمد نظرية عمل صواريخها على استخدام رأس حربي وزنه 133 كغم، شديد الانفجار، يمكنه تدمير الهدف دون الحاجة إلى الاصطدام المباشر.

    ويتم تجهيز منظومة "إس — 300" الروسية بـ3 أنواع من الصواريخ يصل مدى أحدها الأقصى إلى 47 كم، ويصل مدى الصاروخين الآخرين إلى 75 كم، و150 كم على التوالي، بينما يمكن لأي منها إسقاط أهداف في مدى قصير يصل إلى 25 كم.

    ويعد النظام الصاروخي "أنتي — 2500" إصدار حديث من "إس — 300"، ويصل مدى صواريخه إلى أكثر من 200 كم.

    ويمكن للصواريخ الروسية بنسخها المختلفة أن تسقط أهدافا جوية متحركة بسرعة تتراوح بين 4300 إلى 10 آلاف كم / ساعة.

    الموضوع:
    صفقة توريد منظومة الدفاع الجوي "إس-300" الروسية إلى سوريا (18)

    انظر أيضا:

    تحمي سوريا... مواصفات صواريخ "إس - 300" الروسية (فيديو وصور)
    موسكو: لا توجد اتفاقيات دولية تمنعنا من تصدير منظومات "إس 300" لسوريا
    وزير الاستخبارات الإسرائيلية يشكك في تزويد روسيا لسوريا بمنظومة "إس- 300"
    مصدر روسي: موسكو لم تسلم سوريا منظومة "إس 300"
    الكلمات الدلالية:
    احتمالات تسليم سوريا منظومات إس 300, أخبار إسرائيل, أخبار سوريا, الحرب الجوية, الجيش الإسرائيلي, الجيش السوري, أفيغدور ليبرمان, إسرائيل, سوريا, روسيا
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