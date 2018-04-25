نشر فيديو تدمير أهداف جوية في سوريا

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتدمير أهداف جوية هي على الأرجح طائرات مسيرة بدون طيار قرب قاعدة حميميم العسكرية التي تتواجد فيها طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي، في سوريا.

ويُظهر الفيديو إطلاق مجموعة الدفاع الجوي الصاروخية المدفعية "بانتسير" للقذائف على أهداف جوية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف طائرات صغيرة الحجم هي على الأرجح طائرات "درون"، على مقربة من قاعدة حميميم، وتدميرها بوسائط الدفاع الجوي الموجودة في القاعدة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الطائرات التي تم اكتشافها وتدميرها كانت تطير إلى مطار عسكري في محافظة اللاذقية.

يجدر بالذكر أن مجموعة "بانتسير" شاركت في صد الهجوم الذي شنته صواريخ الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا على سوريا في الـ14 من أبريل/نيسان 2018. وأطلقت المجموعة 25 صاروخا اعتراضيا وأصابت 23 منها الأهداف.