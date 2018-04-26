سوريا تثبت عدم فعالية الأسلحة الأمريكية الذكية

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة ما أعلنته واشنطن من أن كل الصواريخ التي أطلقتها القوات الأمريكية على سوريا في الـ14 من أبريل/مايو 2018 أصابت أهدافها.

وكشف سيرغي رودسكوي، رئيس دائرة العمليات بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، للصحفيين أن 22 صاروخا فقط من الصواريخ الـ105 التي أطلقها التحالف الغربي المكون من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وصلت إلى الأراضي السورية.

© AP Photo / Hassan Ammar صواريخ توماهوك لا تصل إلى أهدافها في سوريا (فيديو)

وأكدت وزارة الدفاع الروسية التي توجد قوات تابعة لها في سوريا في مهمة مساعدة الجيش السوري على محاربة الإرهاب أن غالبية الصواريخ المهاجمة دمرتها وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري، بينما أصيبت بعض الصواريخ التي شنت الهجوم على سوريا بأعطاب فنية.

ولفت خبراء إلى أن غالبية الصواريخ الأمريكية التي تعتبر من أسلحة الدقة العالية أسقطتها وسائط الدفاع الجوي التي خرجت إلى حيز الوجود قبل 40 عاما.

وقال الخبير إيغور كوروتشينكو، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" لـ"سبوتنيك" إن ذلك أثبت عدم فعالية الصواريخ الأمريكية "الذكية".

وأشاد الخبير بقدرة وسائط الدفاع الجوي السورية وكفاءة مشغليها.

ومن جانبه قال الخبير أندريه كوشكين وهو أستاذ العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة التعليم الاقتصادي الروسية، إن نتيجة العدوان الأمريكي على سوريا أظهرت أن الأسلحة الأمريكية التي وصفها الرئيس الأمريكي ترامب بأنها ذكية وفعالة ليست هكذا.