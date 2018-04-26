مشاة البحرية الأمريكية تدرك ضعفها أمام روسيا

قال قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية روبرت نيلير، خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ، إن قوات الخط الأمامي من مشاة البحرية الأمريكية كانت تعتبر محمية خلال العقود الماضية، لكنها أصبحت الآن في موقف ضعف.

© Sputnik . Pavel Lvov وحدات مشاة أسطول الشمال تتقن سلاح المافيا

فقد صرح نيلير أن تطوير الأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى من قبل المنافسين الرئيسيين، الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة، جعل لقوات الخط الأمامي من مشاة البحرية الأمريكية نقاط ضعف.

وأشار القائد الأمريكي إلى أن الغالبية العظمى من قواعد مشاة البحرية في الخارج ليست محمية بشكل كاف من الضربات، ما يقوض من قدرتها على إعداد وتنفيذ العمليات العسكرية.

وأضاف: "نحن بحاجة لتعزيز هذه القواعد، بما في ذلك حظائر الطائرات ومراكز القيادة. ولابد من توسيع إمكانيات الإصلاح السريع للقواعد الجوية وتحسين وسائل الدفاع".

وأكد نيلير أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على التمسك بالمفاهيم العسكرية على أساس السيطرة على البحر بلا منازع.

وكان قائد القيادة الاستراتيجية للبنتاغون جون هايتن قد صرح، في وقت سابق، أن الجيش الأمريكي راقب اختبارات روسيا والصين لصواريخ متعددة الأغراض، مشيرا إلى ضرورة الاستماع إلى تصريحات بوتين حول ما كان يعمل عليه.