سوريا: مركبات "بي إم بي 2" تمطر الإرهابيين بالنار

تستعين وحدات الحرس الجمهوري السوري بمركبات المشاة القتالية "بي إم بي 2" أثناء عملياتها ضد إرهابيي تنظيم "داعش" في ريف دمشق.

وتتميز مركبات "بي إم بي 2" التابعة لوحدات النخبة في الجيش السوري باللون الرملي كما هو واضح في الصور المنشورة على شبكة الإنترنت.

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وتبيِّن هذه الصور أيضا أن مركبات "بي إم بي 2" التابعة للحرس الجمهوري السوري تؤدي مهمتها بالتعاون مع دبابات "تي-72" و"تي-55" والمدافع الذاتية الحركة "شيلكا".

وتتمثل مهمة مركبات "بي إم بي 2" المشاركة في عملية تحرير مخيم اليرموك من الإرهابيين في رمي مواقع الإرهابيين بالقذائف المدفعية وليس نقل المقاتلين إلى جبهة القتال. وتقوم مركبات "بي إم بي 2" هناك بإطلاق قذائف عيار 30 ملم على الأهداف المحددة وتحرص إبان ذلك على عدم دخول مجال عمل مضادات الدبابات لدى الإرهابيين.

ويشار إلى أن الجيش السوري يملك القليل نسبياً من مركبات "بي إم بي 2" ولا يستخدمها إلا خلال العمليات الهامة مثل عملية طرد الإرهابيين من مخيم اللاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق.

كما تستخدم وحدات النخبة في الجيش السوري هناك مركبات "بي إم بي 1" المعدلة.

وتضمنت عملية التعديل التي خضعت لها مركبات "بي إم بي 1" التابعة للجيش السوري تزويدها بالدروع الإضافية وتركيب مدفع سريع عيار 23 ملم بدلا من مدفع عيار 73 ملم الذي يعد من المعدات العسكرية المتقادمة.