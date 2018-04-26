"إيه كيه - 12"... بندقية الجيش الروسي في القرن الـ21 (فيديو وصور)

يطور الجيش الروسي قدرات عسكرية تشمل قوات عالية التدريب تستخدم ترسانة متطورة من الأسلحة الحديثة بينها بندقية "إيه كيه - 12"، التي ستكون بندقية القرن الحادي والعشرين.

أورد موقع "روسيا بيوند هيدلاينز" الأمريكي مواصفات بندقية "إيه كيه — 12" (AK-12) الهجومية، التي ستصبح بندقية الجنود الروس في القرن الـ21، مشيرا إلى أن استخدامها لن يكون قاصرا على أفراد القوات الخاصة.

وتعد البندقية الروسية واحدة من أقوى البنادق الهجومية، ليس في روسيا فقط، وإنما في العالم، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أنها تستخدم طلقات عيار (39 * 5,45)، ويمكنها العمل في جميع الأجواء، خاصة أنها مزودة بقدرات متطورة تمكن الجنود من استخدامها ليلا.

Russia tests new AK-12 and AK-15 rifles — potential fielding of new service rifle in 2020 https://t.co/CuPPSS6FLC #Russia pic.twitter.com/bHc35syj15 — Grant Turnbull (@GrantTurnbull_) October 27, 2017

والبندقية من إنتاج شركة "كلاشينكوف" الروسية، التي تنتج بندقية الكلاشينكوف الشهيرة "إيه كيه — 47"، التي تعد أخطر سلاح هجومي في العالم، إضافة إلى أنواع أخرى تستخدمها العديد من القوات الخاصة حول العالم، بينها القوات الخاصة الأمريكية.