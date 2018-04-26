الجيش الصيني يكشف عن صاروخ باليستي جديد بقدرات فائقة

واجتاز الصاروخ كافة أنواع التجارب والاختبارات المطلوبة، التي تؤكد استعداده للاستخدام القتالي.
وأبرز الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الصينية أن الاستراتيجية النووية الصينية تحمل طابعا دفاعيا خالصا، مضيفا أن السياسة الصينية تنص على ألا تكون الصين هي الدولة الأولى التي ستستخدم الأسلحة النووية في الحرب، وأن تلك السياسة لم تتغير.
يذكر أن صاروخ "دونفين – 26" يحمل رؤوسا نووية وتقليدية وقد يستخدم في أول فرصة، كما يتميز هذا الصاروخ بدقة عالية أثناء إصابة الأهداف سواء كان ذلك أهداف أرضية أو سطح البحر.
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