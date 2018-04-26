الجيش الصيني يكشف عن صاروخ باليستي جديد بقدرات فائقة

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية، أو تسيان، أن الجيش الصيني حصل على صاروخ باليستي جديد متوسط المدى طراز "دونفين - 26"، الذي يمكنه إصابة أهدافه بدقة عالية.

© AFP 2018 / AAMIR QURESHI ماذا يحدث إذا هاجم الجيش الصيني تايوان

بكين – سبوتنيك . وقال أو تسيان، اليوم الخميس 26 أبريل/ نيسان: "حصلت قوات الصواريخ للجيش الصيني على صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز "دونفين — 26"، مشيرا إلى أنه تم تصنيعه جرى بتقنيات صينية بنسبة 100 في المائة.

واجتاز الصاروخ كافة أنواع التجارب والاختبارات المطلوبة، التي تؤكد استعداده للاستخدام القتالي.

وأبرز الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الصينية أن الاستراتيجية النووية الصينية تحمل طابعا دفاعيا خالصا، مضيفا أن السياسة الصينية تنص على ألا تكون الصين هي الدولة الأولى التي ستستخدم الأسلحة النووية في الحرب، وأن تلك السياسة لم تتغير.

يذكر أن صاروخ "دونفين – 26" يحمل رؤوسا نووية وتقليدية وقد يستخدم في أول فرصة، كما يتميز هذا الصاروخ بدقة عالية أثناء إصابة الأهداف سواء كان ذلك أهداف أرضية أو سطح البحر.