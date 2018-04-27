فيديو: أقوى راجمات صواريخ سورية تسحق دفاعات "داعش"

وذكرت تقارير إعلامية أن الجيش السوري استخدم راجمات الصواريخ المحلية الصنع خلال معركة ريف دمشق.

ونشرت وكالة أنباء "المصدر نيوز" فيديو تدمير دفاعات تنظيم "داعش" المحصنة.

وتظهر في الفيديو راجمات الصواريخ السورية Golan 300 وGolan 400.

يُذكر أن مدى راجمات الصواريخ هذه لا يتجاوز 2 كيلومتر ولكن قوة قذائفها الصاروخية تجعلها سلاحا رهيبا لا يمنح العدو فرصة البقاء على قيد الحياة.

وتجدر الإشارة إلى أن فرقة الدبابات الرابعة للجيش السوري حصلت مؤخرا على راجمات الصواريخ Golan 1000 الموضوعة على دبابة "تي-72". وتزن قذائفها الصاروخية وهي من عيار 500 ملم، نحو نصف الطنّ.