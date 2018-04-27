الـ"شيلكا" السورية تصطاد قناصي تنظيمات الإرهاب في أعالي المباني

وشوهدت ضمن صفوف الحرس الجمهوري السوري هناك آلية "شيلكا" مزودة بدروع إضافية. ومن خواص هذه الآلية أيضا أنها قادرة على إطلاق القذائف الصاروخية بالإضافة إلى القذائف المدفعية عيار 23 ملم.

وهناك أيضا آليات "شيلكا" عادية غير محصنة ولكنها متميزة، ويميزها عدم وجود جهاز رادار الذي تم نزعه لكي تحمل الآلية المزيد من الذخائر.

وتستخدم مدافع "شيلكا" التي تنتمي إلى المدفعية المضادة للطائرات، في سوريا لتوفير الدعم الناري للدبابات والمشاة المهاجمة. ويستطيع مدفع "شيلكا" أن يدمر الأهداف من مسافة تصل إلى 2 كيلومتر.

وتُبرز آلية "شيلكا" فعاليتها القصوى خلال معارك الشوارع في المدن، حيث تمكِّنها زاوية ارتفاع مدفعها 85 درجة من اصطياد عناصر تنظيمات الإرهاب وخاصة قناصيها في الطوابق العليا من المبنى.

وتستعين القوات المسلحة السورية الآن بمدافع "شيلكا" في كل عملية كبيرة حسبما يشير خبراء عسكريون.