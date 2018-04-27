عدسة الكاميرا تكتشف آلة جديدة للدفاع الجوي في سوريا

وذكر موقع روسي على الإنترنت أن كاميرا الزميل ecoross1 رصدت للمرة الأولى وجود آلة تابعة لمجموعة الدفاع الجوي القريبة المدى "تور-إم2" في مطار حميميم في سوريا، مشيرا إلى أن الزميل التقط الصور التي تُظهر وجود هذه الآلة في قاعدة حميميم العسكرية أثناء قيامه بزيارة عمل إلى سوريا في الفترة 20 — 21 أبريل/ نيسان 2018.
Тор-М2 на авиабазе Хмеймим в Сирии— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 26, 2018
Фото: https://t.co/oV5WzDC7fA pic.twitter.com/8FklFzjaBk
ووفق المعلومات المتوفرة فإن أية آلة من عائلة مضادات الطائرات "تور" لم تكن موجودة من قبل ضمن صفوف القوات الروسية التي توكل إليها مهمة مساعدة القوات السورية على مكافحة الإرهاب.
وربما تم إحضارها إلى قاعدة حميميم التي تتواجد فيها وحدات القوات الجوية الروسية ليستفيد منها حماة القاعدة عندما يتطلب الأمر صد هجوم جوي على القاعدة علماً أن مجموعة "تور-إم2" تجيد العمل في ظروف التشويش الإلكتروني وفي صد هجوم الطائرات المسيّرة (دون طيار).
وتستطيع "تور-إم2" أن تكتشف وتتابع وتدمر الأهداف على مسافة تصل إلى 15 كيلومترا أفقياً و10 كيلومترات عمودياً، وتقدر على ضرب 4 أهداف في آن واحد.
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