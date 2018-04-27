صور... سفينة تنقل تعزيزات إلى سوريا

شوهدت سيارات عسكرية على متن السفينة المتوجهة إلى سوريا.

وأعلن مرصد السفن المارة في مضيق البوسفور عن وجود سيارات "أورال4320" الروسية الصنع على متن سفينة "كيزيل-60" العابرة لمضيق البوسفور.

#ВМФ #ВФ Auxiliary Fleet cargo vessel Kyzyl-60 transits Mediterranean-bound Bosphorus en route to #Tartus #Syria carrying containers & desert camouflage URAL4320 trucks. 4320 is reliable, easy to repair & maintain. pic.twitter.com/jNWN8VIReM — Yörük Işık (@YorukIsik) April 25, 2018

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وعبرت السفينة المضيق الذي يربط البحر الأسود بالبحر المتوسط إلى ميناء طرطوس السوري بحسب مرصد السفن المارة في المضيق.

وتظهر في الصور التي نشرها المرصد التركي سيارات "أورال4320" الملون بلون رملي.

ولم تُشاهد من قبل أية سيارة ملونة بهذا اللون من طراز "أورال4320". وتكون سيارات "أورال4320" في الغالب ملونة باللون الأخضر.

ويشار إلى أن السيارات التي تم رصدها على متن سفينة "كيزيل-60" تمثل تعزيزات للجيش السوري.

وتعد سيارات "أورال4320" التي تسطيع السير على الأرض الوعرة الخالية من طرق معبدة، من السيارات المفضلة في سوريا حالياً، وتستخدم لنقل أفراد القوات المسلحة والذخيرة والمهمات العسكرية.

كما تستخدم هذه السيارات في سوريا لجرّ قطع المدفعية أو كمربض لمختلف الأسلحة بما فيها المدافع المضادة للطائرات.