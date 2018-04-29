الجيش التركي يعزز ترسانته بسلاح جديد

انتهت مؤسسة الصناعات الكيميائية والآلية التركية من تطوير قاذفة قنابل جديدة، من أجل إدراجها في ترسانة الجيش الوطني.

وطورت المؤسسة قاذفة القنابل "أو بي إيه" (OBA) المستخدمة من قبل الجيش التركي حاليا، والتي أثبتت كفاءة عالية في عملية غصن الزيتون ضد إرهابيي "ب ي د/بي كا كا" بمنطقة عفرين، بحسب "الأناضول".

وكان الجيش التركي، أعلن يوم الأحد 21 يناير/كانون الثاني، بدء عملية عسكرية يطلق عليها "غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

وتستهدف معركة عفرين مواقع "وحدات حماية الشعب الكردية" و"حزب العمال الكردستاني" في عفرين، اللتان تصنفهما تركيا "كيانات إرهابية".

وأفضى التطوير الجديد الذي أجرته المؤسسة للوصول إلى نسخة جديدة من قاذفة القنابل أطلق عليها "MOD78-HE" تتمتع بمدى أبعد وقوة تدمير أكثر فاعلية.

ويصل مدى السلاح الجديد إلى كيلومترين، أما القذيفة المنفجرة فيصل قطر تأثيرها لـ20 مترا، بسبب زيادة تأثير قوة الشظايا.

ويمكن دمج السلاح الجديد في المركبات المدرعة، واستخدامه في التكتيكات الحربية الهجومية.

واجتاز السلاح الجديد "MOD78-HE 20" اختبارا بنجاح.

وما زالت إجراءات استصدار ترخيص السلاح الجديد جارية، على أن تتم صناعته بشكل متسلسل في يونيو/ حزيران المقبل.