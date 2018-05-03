فيديو مناورات غير مسبوقة

وتظهر هذه المناورات في الفيديو الذي قامت وزارة الدفاع الروسية بتصويره وكأنها مشهد من القتال الحقيقي.

وتميز التمرين الذي نفذه فوجان من المشاة الآلية بوجود أكثر من 2500 هدف في 6 ميادين قتال.

وقامت القوات بتدمير الأهداف باستخدام أسلحة مركبات المشاة "بي إم بي-2" ودبابات "تي-72بي3" ومدافع الهاوتزر "مستا-بي" وراجمات الصواريخ "غراد".

وأدت القوات مهامها مدعومة من قبل مروحيات "مي-8أ إم تي شي" والطائرات المسيرة بدون طيار "أورلان-10".

وتميزت المناورات أيضا بمشاركة خبراء

الكفاح المعلوماتي الذين ألقوا من المروحية أكثر من 50 ألف منشورة تدعو المجموعات المسلحة العصابية إلى الاستسلام.