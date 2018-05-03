مقاتلة روسية تخيف الناتو

وأشارت المجلة إلى أن الطائرات السوفييتية "ميغ-15" و"ميغ-21" و"ميغ-25" و"ميغ-29" أصبحت أسطورة، لكن كاتب المقال وصف "سو-27" بالطائرة الأفضل.
وأكدت المجلة على أن قدرات "سو-27" مثيرة للإعجاب. وتصل سرعة 2.35 ماخ. ويمكن تسليح المقاتلة بـ8 صواريخ دفاع جوي متوسطة وقصيرة المدى، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من القنابل والقذائف.
ونفذت مقاتلة "سو-27" طلعتها الجوية الأولى في عام 1977. وقد جمعت الطائرة كل الابتكارات الحديثة لدى المدرسة السوفييتية لبناء الطائرات، لذلك حصلت على إمكانات غير محدودة للتحديث. وتم حتى الآن صنع عشرات التعديلات من هذه المقاتلة، كما تم بناء الطائرات على أساسها. وتحمي هذه المقاتلة سماء أكثر من 20 دولة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)