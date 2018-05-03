شعار قوات المظلات يميز آليات لقوات النمر في سوريا

ومن المتوقع أن يبدأ الجيش السوري قريبا بتطهير مدينة الرستن من الإرهابيين.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy سوريا تمتلك أقوى راجمة صواريخ في العالم

ويشار إلى أن أرتال قوات النمر في الجيش العربي السوري هي الآن في طريقها إلى مدينة الرستن التي تعتبر واحدا من معاقل الإرهابيين في سوريا.

ويضم أحد أرتال الجيش السوري المتوجهة إلى الرستن مركبات المشاة القتالية ودبابات "تي-90أ" و"تي-72" و"تي-55" و"تي-62إم" وسيارة تابعة لراجمة الصواريخ "أوراغان". وتتمثل مهمة هذه السيارة في نقل القذائف الصاروخية الخاصة براجمة "أوراغان".

وتتميز هذه السيارة باحتوائها على شعار قوات المظلات الروسية، أي أنها أتت إلى سوريا من روسيا. ويبدو أن السوريين يفتخرون بهذا الشعار لأنهم لا يسارعون إلى إزالته.

ويظل عدد من راجمات الصواريخ "أوراغان" التابعة للجيش السوري يحمل شعار قوات المظلات الروسية حسبما أشارت وكالة أنباء موردوفيا الروسية.