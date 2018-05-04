"أكاتسيا" الجيش السوري تسدد ضربات مباشرة على العدو

وتخوض القوات السورية معارك الشوارع لتطهير المدن من الإرهابيين. ولا يمكن لوحدات الجيش السوري أن تستغني عن المدفعية خلال العمليات القتالية ضد الإرهابيين داخل المدن.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy سوريا تمتلك أقوى راجمة صواريخ في العالم

ولكيلا يتسبب القصف المدفعي في تدمير بيوت المواطنين الآمنين يضع المقاتلون السوريون مدافعهم ومنها مدافع الهاوتزر الذاتية الحركة "أكاتسيا"، قرب مواقع الإرهابيين ليرموها بالقذائف بتسديد مباشر.

وحتى لا تكون مدافعهم هدفا يسهل تدميره يضعها الجنود السوريون خارج مجال عمل قواذف الرمّانات الموجودة في حوزة الإرهابيين وغير ذلك من الأسلحة المضادة للدروع التي قد تكون موجودة في حوزة الإرهابيين.

وعندما يكون مدفع "أكاتسيا" قريبا من مواقع العدو فهو يستطيع سحقها بالقذائف التي تزن الواحدة منها أكثر من 40 كيلوغراما.

ويستطيع مدفع "أكاتسيا" إطلاق 4 طلقات في الدقيقة..