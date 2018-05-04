دبابات "تي-90" تكسب معارك الحرب السورية

يستخدم الجيش السوري ما يمتلكه من دبابات "تي-90أ" خلال أهم معارك الحرب ضد الإرهاب.

ولا بد من كسب المعركة عندما تتم الاستعانة بدبابات "تي-90أ". لذا تعتبر دبابة "تي-90أ" رمزا للنصر في سوريا.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy معركة ريف دمشق تلقي الضوء على دبابة يستحيل تدميرها

وتمتاز دبابة "تي-90أ" بقدرات متنوعة تمكّنها من قهر العدو ليلا ونهارا.

كما تمتاز دبابة "تي-90أ" بقدرة غير عادية لاكتشاف الأهداف بفضل جهاز استشعار حراري.

ويتمكن المقاتلون السوريون من الاستفادة القصوى من قدرات هذه الدبابات فهم خبراء حرب الدبابات.

ومن المتوقع أن يستعين الجيش السوري بدبابات "تي-90أ" لتحرير مدينة الرستن من سيطرة الإرهابيين. فقد تم رصد أربع دبابات من طراز "تي-90أ" ضمن رتل الآليات المدرعة التابعة لقوات النمر المتوجهة إلى الرستن.