الكشف عن نقاط ضعف القوات البحرية الأمريكية

وصرح بانثر: "الاعتماد على التقنيات الرقمية، وخاصة في مجال الاتصالات والمحركات والملاحة، أدى إلى إنشاء أسطول قد لا ينجو من أول هجوم صاروخي أو اختراق القراصنة".
ويرى الضابط أن الأتمتة المكثفة للقوات البحرية وتقليص عدد أفراد الطاقم مفيد في أوقات السلم، ولكن ذلك يخلق نقاط ضعف معينة أثناء الحرب، لأن التكنولوجيا قد تتعطل.
ووفقا لأقوال بانثر، فإن عسكريي البحرية الأمريكية بدأوا مرة أخرى بتعلم الملاحة الفلكية، مشيرا إلى أن مثل هذه الجهود قد لا تجلب أي فائدة، لأن السفن الحديثة غير مجهزة بخرائط ورقية.
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