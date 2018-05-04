الكشف عن نقاط ضعف القوات البحرية الأمريكية

قال قائد الطراد "سان جاسينتو" السابق جوناثان بانثر لمجلة "Proceedings"، التابعة للمعهد العسكري البحري الأمريكي إن القوات البحرية الأمريكية أحرزت تقدما كبيرا في مجال تطوير الأنظمة الإلكترونية، ولكنها ستكون في خطر كبير في حالة الحرب الحقيقية.

وصرح بانثر: "الاعتماد على التقنيات الرقمية، وخاصة في مجال الاتصالات والمحركات والملاحة، أدى إلى إنشاء أسطول قد لا ينجو من أول هجوم صاروخي أو اختراق القراصنة".

© Sputnik . Igor Zarembo القوات البحرية الروسية تزيد من قدرتها القتالية

وأشار بانثر إلى أن الاعتماد على الابتكارات الحاسوبية يؤدي إلى حساسية أكبر من التشويش من قبل العدو.

ويرى الضابط أن الأتمتة المكثفة للقوات البحرية وتقليص عدد أفراد الطاقم مفيد في أوقات السلم، ولكن ذلك يخلق نقاط ضعف معينة أثناء الحرب، لأن التكنولوجيا قد تتعطل.

ووفقا لأقوال بانثر، فإن عسكريي البحرية الأمريكية بدأوا مرة أخرى بتعلم الملاحة الفلكية، مشيرا إلى أن مثل هذه الجهود قد لا تجلب أي فائدة، لأن السفن الحديثة غير مجهزة بخرائط ورقية.