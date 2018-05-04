موسكو تستعرض خنجرا صاروخيا لا فكاك منه (صور)

ومن المتوقع أن يظهر السلاح الذي أطلق عليه اسم "كينجال" في سماء العاصمة الروسية موسكو في التاسع من مايو/أيار 2018 عندما تشهد موسكو عرضا عسكريا يقيمه الجيش الروسي بمناسبة ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

© Sputnik . Skrynnikov موسكو... أول ظهور لأحدث صاروخ في عيد النصر

فقد قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماعه مع قادة القوات المسلحة الروسية عبر الهاتف، أمس الخميس، إنه بالإضافة إلى طائرات "سو-57" و"سو-30إس إم" و"ميغ-29إس إم تي" سوف تظهر في سماء موسكو في عيد النصر طائرات "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن وجود نظام الأسلحة "كينجال" في بداية شهر مارس/آذار 2018.

وأوضح الخبير ليونكوف لـ"سبوتنيك" أن ما يحمل اسم "كينجال" مجموعة أو منظومة صاروخية طيرانية تشمل الصاروخ والطائرة التي تنقله إلى مكان الانطلاق وتطلقه عندما تكون موجودة خارج مجال عمل مضادات الطيران.

ويندفع صاروخ "كينجال" إلى الهدف بسرعة خيالية تعادل 10 أضعاف سرعة الصوت، وينقضّ عليه بزاوية 90 درجة.

وأشار الخبير إلى عدم وجود وسائط الدفاع الجوي القادرة على التعامل مع هدف يتمتع بإمكانيات صاروخ "كينجال".

مقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر © Sputnik . Vladimir Sergeev

مقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر © Sputnik . Vladimir Sergeev

مقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر © Sputnik . Iliya Pitalev

مقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر © Sputnik . Grigoriy Sisoev

مقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر © Sputnik . Iliya Pitalev

مقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر © Sputnik . Vladimir Sergeev

مقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر © Sputnik . Iliya Pitalev 1 / 7 © Sputnik . Vladimir Sergeev مقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر

ولفت الخبير إلى أن الوظيفة الأساسية لصاروخ "كينجال" تتلخص في تدمير البوارج الحربية المعادية بما فيها حاملات الطائرات، معبرا عن اعتقاده بأن نسبة نجاح "كينجال" في إصابة الأهداف تبلغ 100 في المائة.