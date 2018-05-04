فيديو... ضربات جوية قوية في محافظة حماة السورية

وأفادت مصادر إعلامية بأن وحدات الاستطلاع والاستخبار للجيش العربي السوري تمكنت من اكتشاف قاعدتين لقوات "جبهة النصرة" ومجموعات مسلحة أخرى في محافظة حماة.

وبعد تأكيد هذه المعلومات وتعيين الأهداف قامت طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي التي تساعد القوات السورية خلال حربها ضد الإرهاب بقصف الأهداف المكتشفة بقنابل "أو إف أ بي-250" وإف أ بي-500" و"كا أ بي-500".

وتم توجيه أربع ضربات جوية لثلاثة أهداف التي تم تدميرها بشكل كامل.

ويشار إلى أن الضربات الجوية تمكِّن قوات الجيش العربي السوري من مواصلة هجومها وتطهير الأراضي السورية من الإرهابيين.