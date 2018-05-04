روسيا والأردن يعرضان مشاريع مشتركة في مجال المدرعات خلال معرض سوفيكس 2018

صرح المعهد المركزي للبحوث العلمية "بوريفيستنيك"، اليوم الجمعة، أنه سيتم خلال معرض الأسلحة القتالية "سوفيكس-2018" في عمان، عرض نماذج قتالية من تصميمه مثبتة على هياكل سيارات نقل الجند المدرعة الأردنية، "المارد والوحش".

© Sputnik . Ekaterina Lyzlova لافروف: روسيا والأردن والولايات المتحدة تواصل التعاون في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للمعهد، أن "المعهد المركزي للبحوث العلمية "بوريفيستنيك"، سيظهر في لوحة عرض لجنة التصميم الأردنية التي تحمل اسم الملك عبد الله الثاني، نماذج بحجم كامل، للوحدات القتالية "آ و —220" التي وضعت لهدف تعزيز هيكل سيارة النقل المدرعة الأردنية "المارد".

وأشار البيان إلى أنه سيتم عرض ما مجموعه 153 نموذجاً روسياً من المعدات العسكرية الروسية.

وسيقام معرض الأسلحة القتالية في الفترة من 8 إلى 10 أيار/ مايو، في العاصمة الأردنية عمان. وستعرض روسيا منتجات عسكرية حديثة لشركة "روس أبورون إكسبورت"، وغيرها.