إعصار ناري يضرب قناصي "داعش" في سوريا (فيديو)

ويُظهر فيديو منشور على شبكة الإنترنت استخدام آلية "ميتيوريت" ضد قناصي تنظيم "داعش" الإرهابي المختبئين في مخيم اللاجئين الفلسطينيين اليرموك.

كما يُظهر هذا الفيديو أداء مدفع "غفوزديكا" الذاتي الحركة ومدافع الهاون.

وتعتبر آلية "ميتيوريت" من راجمات القذائف الصاروخية. وتتلخص وظيفتها الأساسية في تطهير الأرض من الألغام، وتستطيع تأمين ممر آمن عرضه 6 أمتار وطوله 90 مترا وسط حقل الألغام.

وتمتاز راجمة "ميتيوريت" بظهور ألسنة اللهب عند إطلاق الطلقات.

ويشار إلى أن الإرهابيين زرعوا العديد من الألغام في مخيم اليرموك.