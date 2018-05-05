نظام "إس-300" لا يحلو لإسرائيل

صرح بذلك موشيه يعلون، وزير دفاع إسرائيلي سابق.
وقال يعلون لـ"سبوتنيك"، في إشارة إلى احتمال أن تحصل سوريا من روسيا على مجموعات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300": "هذا لا يطيب لنا".
وأشار يعلون إلى أن تل أبيب لا تريد أن تحصل سوريا على نظام متطور للدفاع الجوي.
ويتوقع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أن تُخبر القيادة الإسرائيلية القيادة الروسية بأن توريد وسائط الدفاع الجوي المتطورة مثل "إس-300" لسوريا أمر غير مرجو.
وقد كشف وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي، أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل تخشى أن تستخدم سوريا نظام "إس-300" ضد الطائرات الإسرائيلية.
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