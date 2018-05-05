"الرجل البدين"... أمريكا تختبر قنبلة نووية جديدة تكفي لقتل مئات الآلاف في يوم واحد

تجري القوات الجوية الأمريكية حاليا عدة اختبارات لتطوير طرازا جديدا من قنبلة "الرجل البدين"، التي استخدمت سابقا في مدينة ناغازاكي اليابانية.

ويعتقد أن قنبلة "الرجل البدين" التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945 تسببت في مقتل ما يصل إلى 40 ألف شخص خلال يوم واحد، بحسب صحيفة Metro البريطانية.

US tests terrifying nuclear weapon powerful enough to kill hundreds of thousands of people



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Twitter: https://t.co/UXlyjZRyim | Facebook: https://t.co/sC7N9vSKy6 https://t.co/o5uCCpWWRq via @MetroUK — Kelly Earp-Jones (@kellyUKx) May 4, 2018

ووفقا للصحيفة، فإن الولايات المتحدة أكدت قيامها بعدة اختبارات للسلاح النووي الجديد فائق الدقة، وهو أقوى بثلاث مرات تقريبًا من أي سلاح يمكن حمله على متن طائرة قاذفة.

وأجرت القوات الجوية الأمريكية عشرات الاختبارات لقنبلة الجاذبية النووية الموجهة B61-12، والتي تم تصميمها لاختراق المخابئ الموجودة تحت الأرض وتدمير مراكز القيادة المدرعة بشكل كبير. ويصل مستوى دقة القنبلة الجديدة إلى ثلاث مرات أكبر من الأسلحة النووية السابقة.

يقول الجنرال جاك وينشتاين، نائب رئيس الأركان للردع الاستراتيجي والتكامل النووي الأمريكي:

لقد أجرينا بالفعل 26 اختبارا للهندسة والتطوير والتوجيه" مشيرا إلى أن البرنامج يعمل بشكل جيد للغاية.

ويمكن حمل القنبلة الجديدة على الطائرات بما في ذلك طائرات من طراز B-2 Spirit، والمعروفة باسم قاذفة القنابل الشبح، وقاذفة B-21 طويلة المدى، التي يطلق عليها اسم Raider وهي قيد التطوير حاليًا.

ويبلغ وزن القنبلة 20 كيلوطن، مما يعني أن القنبلة الأمريكية الجديدة يمكن أن تقتل 200 ألف شخص على أقل تقدير، في يوم واحد.