القوات الخاصة السعودية في مناورات "إيفيز 2018" (فيديو)

تشارك القوات الخاصة السعودية في التمرين العسكري المشترك مع القوات التركية "إيفيز 2018" في مدينة إزمير التركية، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد 6 مايو / آيار.