الدفاع الروسية تظهر قدرات درون "كورسار" (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين 7 أيار/ مايو، مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين إمكانيات أحدث الأسلحة الروسية، التي ستشارك في العرض العسكري بمناسبة عيد النصر، يوم 9 أيار/ مايو.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy الدفاع الروسية تعرض الإمكانيات العسكرية لـ"ترميناتور" (فيديو)

ويعرض الفيديو إقلاع الدرون، بالإضافة إلى عملية اختيار الهدف والهبوط.

وأفادت الوزارة أن "الطائرة المسيرة الحديثة "كورسار" ستشارك في العرض العسكري في الساحة الحمراء للمرة الأولى. ويستخدم الدرون لمراقبة الأهداف البرية والبحرية، وتدمير أهداف العدو والنقل إلى المناطق المحددة على مدار الساعة وفي جميع الأحوال الجوية".

ووفقا للوزارة فإن معداته تسمح بالتحكم بإطلاق النار والمدفعية والأسلحة عالية الدقة بالوقت الحالي. وتشكل مدة الرحلة 10 ساعات متتالية. ويبلغ الحد الأقصى لارتفاع الدرون 6 كم ومداه 160 كم.