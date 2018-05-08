منظومة دفاع جوي جديدة تغير قدرات "الأميرال كوزنيتسوف" القتالية

ونقل موقع "Strategic Culture" عن نائب قائد قوات البحرية الروسية فيكتور بورسوك أن المنظومة الجديدة يمكن أن تقارن بمنظومة "AEGIS" الأمريكية.

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وتجدر الإشارة إلى أن "بوليمينت-ريدوت" عبارة من منظومة مضادة للطائرات، ذات إطلاق رأسي. تثبت على متن السفن. وتتكون من 4 أو 8 وحدات. وتزود بصواريخ بعيدة أو متوسطة المدى من طراز "9إم96إي" و"9إم96إي2" أو صواريخ قصيرة المدى من طراز "9إم100".

وتتميز صواريخ "9إم100" بأنها تعمل على الوقود الصلب. ويتراوح مداها بين 10-15 كم، كما أنها مجهزة برؤوس موجهة بالأشعة الحمراء. بينما تستخدم صواريخ "9إم96إي" و"9إم96إي2" توجيه الأوامر بالقصور الذاتي، وفي المرحلة الأخيرة يتم اللجوء إلى الرادار للتوجيه الذاتي.

وتتمكن صواريخ "9إم96" الجديدة من اعتراض الهدف، الذي يتحرك بسرعة 4800-5000 متر/الثانية وعلى ارتفاع 35 كم، كما بإمكانها تدمير الهدف على مسافة 150 كم.

ويتمكن رادار المنظومة من تتبع 16 هدفا في آن واحد.

وأشار الموقع إلى أن المنظومة المؤلفة من 3 أنواع من الصواريخ ونظام رادار حديث قادرة على تنفيذ مهام 3 منظومات مختلفة، إذ أنها تحمي السفينة وتقلص وقت الرد على الهجوم من الجو. وتسمح المدافع ذات الإطلاق العمودي بضرب الأهداف المقتربة من أي اتجاه.