هجوم انتحاري يستهدف الجيش الليبي في مدينة سرت

لقي جنديان من الجيش الليبي مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، إثر تفجير بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت بوابة أمنية شرقي مدينة سرت الليبية.

مكتب إعلام القيادة العامة الجيش الليبي: حسم الأمور في درنة قريبا

بنغازي — سبوتنيك . وقال مسؤول كتيبة 276 مشاة في الجيش الليبي المنذر الخرطوش لوكالة "سبوتنيك" إن التفجير وقع بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت، اليوم الثلاثاء 8 مايو / آيار، البوابة "90" الأمنية التابعة لقوات الجيش الليبي شرق مدينة سرت".

وأكد الخرطوش مقتل جنديين وجرح 3 آخرين من قوات الجيش الليبي، إثر التفجير".

وتستعد الكتيبة 276 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش لدعم وتنفيذ المهام التي يعتزم الجيش القيام بها في منطقة الهلال النفطي، حيث يتم تجهيز عربات نقل جنود المشاة والعتاد العسكري.