وزير إسرائيلي: نأمل في انسحاب ترامب من "الاتفاق النووي" وجيشنا مستعد للحرب

قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن جميع الأنظمة الهجومية والدفاعية في الجيش الإسرائيلي تستعد للحرب، مطالبا بعدم اختبار عزم إسرائيل وإدراك قوتها العسكرية.

القدس — سبوتنيك. وأضاف بينيت، في حديث مع إذاعة "مكان" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء 8 مايو / آيار، إن جميع الأنظمة الدفاعية والهجومية في جيش الدفاع، على أهبة الاستعداد، وعلى الايرانيين عدم اختبار قوة إسرائيل".

© AP Photo / إيران ترد على التهديد الإسرائيلي باغتيال الأسد

وأعرب بينيت عن أمله في أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحابه من الاتفاق النووي وتجديد العقوبات المفروضة على طهران، لأن من شأن ذلك إرغامها على التخلي عن مشروعها النووي.

ونقلت قناة "i24" الإسرائيلية عن مصادر خاصة قولها إن إسرائيل تسعى إلى خفض التوتر الأمني مع طهران.

وأضافت القناة نقلا عن مصادرها: "يدرس الجهاز الأمني الإسرائيلي سيناريو إطلاق الصواريخ والقذائف من سوريا نحو أهداف عسكرية في شمالي إسرائيل، ولذلك فقد أعد نظام الدفاع الجوي لمثل هذا الوضع".

وتابعت المصادر: "قد يلعب "حزب الله" الذي ازدادت قوته بعد الانتخابات اللبنانية، دورا محوريا في الرد الإيراني، وربما يعمل وراء الكواليس فيما تشن الهجمات على إسرائيل القوات الموالية لإيران في سوريا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استنفار قواته في الجولان السوري، وعلى حدود لبنان، تحسبا لأي رد إيراني محتمل على الغارة الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مطار "تيفور" العسكري في سوريا قبل عدة أسابيع، وأسفرت عن مقتل 14 عسكري من بينهم مستشارين إيرانيين.