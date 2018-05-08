السعودية تكشف كم صاروخ أطلقه "أنصار الله" على أراضيها

كشفت السعودية عدد الصواريخ والمقذوفات، التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على الأراضي السعودية، بحسب رسم توضيحي نشرته وزارة الخارجية السعودية عبر "تويتر".

ويشرح الرسم التوضيحي (الانفوجراف) ما ذكره المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي بخصوص هجمات "أنصار الله" على المملكة.

وبحسب الرسم التوضيحي الذي نشرته صفحة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء 8 مايو/ أيار، على "تويتر"، فإن عدد الصواريخ التي أطلقها " أنصار الله " على السعودية وصل إلى 132 صاروخا، بينما تجاوز عدد المقذوفات 66 ألف مقذوف تم إطلاقها من الأراضي اليمنية.

وقال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، تعليقا على الإحصائية: "طهران تتحمل المسؤولية عن هذه الهجمات"، مضيفا: "الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران، يستنكرها المجتمع الدولي بشدة".

وتابع الجبير: "لكن تلك الهجمات لا تؤثر على استقرار المملكة العربية السعودية".

وتقود السعودية التحالف العربي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، التي تقاتل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.

وبحسب ما ذكره التحالف العربي فإن "أنصار الله" أطلقوا 3 صواريخ على السعودية خلال الفترة من 25 أبريل/ نيسان الماضي إلى 7 مايو الجاري.

الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران والتي يستنكرها بشدة المجتمع الدولي.. تكشف إرهابهم ولا تؤثر على استقرارنا وتنميتنا.#الإرهاب_الإيراني_الحوثي pic.twitter.com/s0m8JgKdb9 — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) May 7, 2018



