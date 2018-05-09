تسجيل
16:34 09 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    دبابات أبرامز

    المغرب متفوق عربيا في حيازة هذا السلاح المتطور (فيديو)

    © AFP 2018 / JANEK SKARZYNSKI
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10

    يتسلم المغرب دفعة جديدة من دبابات أبرامز الأمريكية، وهي نسخة مختلفة عن سابقاتها من حيت التدريع.

    وبحسب موقع defence world المتخصص سوف يتسلم المغرب دفعة من 168 دبابة المتبقية في نسخة جديدة غير النسخة الأولى m1a1 بل النسخة المطورة من حيث التدريع M1A2S وهي نفس النسخة السعودية، وبالتالي تتفوق النسخة المغربية على جميع النسخ العربية وتحتل الرتبة الأولى عربيا.

    علم المغرب
    © flickr.com/ Marek Kubica
    المغرب يخشى من "الخطر القادم" إليه ويهدد المنطقة بأسرها

    وبحسب الموقع فقد حصلت شركة نورثروب غرومان على عقد مبيعات عسكرية أجنبية لتزويد الدبابات الجديدة بالليزر لخزان M1A2S المغربي حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية.

    واقتنى المغرب 220 دبابة أبرامز، تم تجديدها للمملكة وفق برنامج خاص، حيث تم تلوين الخزانات، بشكل مختلف والتي هي مزيج من طراز M1A1 وM1A2، مع التمويه المصمم خصيصا للمغرب.

    ويذكر أن دبابة أبرامز هي دبابة قتال رئيسية من الجيل الثالث، وهي نسخة أكثر تطوراً من الطائرات المقاتلة تتناسب مع المعدات الرئيسية للقوات المسلحة الملكية.

    وبحسب صحيفة المساء المغربية، فإن تغييرات مهمّة تمت مباشرتها بقواعد جوية تابعة للقوات المسلحة الملكية، إذ تم تسليم السلطة بشكل رسمي بعدد من القواعد، والتي يبقى أهمها قاعدة بنجرير (قرب مراكش).

    وكتبت "المساء" أن التغييرات التي بوشرت في صفوف القواعد الجويّة، أخيراً، لها علاقة بصفقات ركزت على أسلحة الجو والأسلحة الثقيلة، إضافة إلى الحديث عن شراء أقمار اصطناعية جديدة للتجسس، الأمر الذي يُظهر رغبة المملكة في الدخول في جيل جديد من التطوّر، يزيد من أهميّة نقطة القوّة الجويّة، متمثّلة في أنظمة القيادة والتواصل التي تمكن من الحصول على المعلومات الميدانية والاستخباراتية وتبادلها في الوقت نفسه.

     

    انظر أيضا:

    المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية لـ"داعش" بالتعاون مع الأمن الإسباني
    المغرب يخشى من "الخطر القادم" إليه ويهدد المنطقة بأسرها
    حقوقيون يطالبون بمواجهة تصوير الفتيات في "الحمامات" في المغرب
    اتصال مواجهة "النزعة العدوانية" من الملك سلمان بملك المغرب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار المغرب, سباق التسلح, الجيش المغربي, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضة أزياء روزي هانتينغتون-وايتلي تصل إلى حقل 2018 Met Gala في نيويورك، 7 مايو/ أيار 2018
    "آلهة نيويورك" المغرية في "ميت غالا 2018"
    الدفاع عن الوطن - أمانة يورثها الآباء لأبنائهم
    الدفاع عن الوطن أمانة يورثها الآباء لأبنائهم
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك