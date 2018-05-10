الجيش السوري يوجه ضربة صاروخية مكثفة للجيش الإسرائيلي (فيديو)

ويُظهر الفيديو الذي نشره موقع "الربيع الروسي" اليوم الخميس، أن القوات السورية استخدمت راجمات الصواريخ لقصف مواقع القوات الإسرائيلية.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في الوقت نفسه قصف محافظة القنيطرة السورية.

وتعرضت مرتفعات الجولان إلى قصف صاروخي مكثف حسب مصادر إسرائيلية.

وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن دبابات إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط التابعة للجيش السوري ببلدة حضر جنوب غرب سوريا.

وحسب المصدر فإن الجيش السوري رد بعدة رشقات صاروخية على مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل سمع على إثرها دوي انفجارات داخل الجولان المحتل وصافرات الإنذار.