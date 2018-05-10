تسجيل
15:58 10 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    قنابل نووية

    قدرات إيران النووية... قبل وبعد "الاتفاق النووي"

    © Public domain
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10

    يعد خفض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 300 كغم فقط، والحفاظ على هذا الحجم حتى عام 2031 أهم بنود الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، الذي انسحبت منه أمريكا، مقارنة بـ800 كغم كانت تمتلكها قبل عام 2015.

    وبحسب تقييمات استخباراتية فإن إيران يمكنها إنتاج قنبلة نووية، إذا خرجت من الاتفاق النووي، خلال 3 أشهر على أقل تقدير، وهي المدة اللازمة لإنتاج كمية يورانيوم مخصب بنسبة 90 في المئة يكفي لصنع قنبلة نووية، بحسب "بي بي سي".

    تفجير نووي
    Pixabay
    بعد "انسحاب ترامب"... متى تصنع إيران أول قنبلة نووية
    وبعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي 8 مايو / آيار، انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقارنة بين قدرات إيران النووية قبل وبعد الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه عام 2015 بمشاركة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا.

    ووقعت إيران على الاتفاق النووي الذي يشترط تخليها عن اليورانيوم المخصب وتصديره للخارج والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش مفاجئ على منشآتها النووية في أي وقت، مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

    وإذا لم تلتزم بقية الدول الكبرى وإيران بـ"الاتفاق النووي"، فإن طهران يمكنها استئناف عمليات التخصيب، التي تمكنها من إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90 في المئة وإنتاج قنابل نووية، خلال أشهر، بحسب الصحيفة الأمريكية.

    ذكرت تقارير استخباراتية أمريكية أن إيران كانت تدير برنامج نووي عسكري بصورة سرية حتى عام 2003، رغم تصريحاتها المتتالية بأن أنشطتها النووية لأغراض سلمية.

    وذكرت الصحيفة أن إيران استطاعت تخزين كميات كبيرة من اليورانيوم، الذي يمكنها من التحرك نحو امتلاك سلاح نووي خلال أشهر، مضيفة: "لكنها ستحتاج فترة أطول لتطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية".

    قبل الاتفاق النووي 

    كان مخزون إيران يقدر بـ8 آلاف طن من اليورانيوم، منخفض التخصيب (3.5%)، قبل الاتفاق النووي، وهي كمية تكفي لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة (90%) يمكن استخدامه في صناعة 7 قنابل نووية.

    وكانت إيران تمتلك كميات من "اليورانيوم المنضب" الناتج من تشغيل محطاتها النووية، الذي يمكن إعادة استخدامه كسلاح فتاك.

    وتمتلك إيران أكثر من 19 ألف جهاز طرد مركزي.

    بعد الاتفاق النووي 

    نص الاتفاق على خفض مخزون إيران من الوقود النووي منخفض التخصيب، إلى 300 كغم، وهي تكفي لإنتاج وقود نووي يمكن استخدامه في صناعة قنبلة نووية واحدة.

    ونص الاتفاق أيضا على أن تقوم إيران بتصدير الوقود النووي المستنفد إلى دولة أخرى حتى لا يعاد استخدامه لأغراض عسكرية.

    وخفض الاتفاق النووي عدد أجهزة الطرد المركزي إلى 6 آلاف جهاز، وتم تفكيك 13 ألف جهاز ووضعها تحت مراقبة مستمرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن يعاد استخدامها تدريجيا خلال 10 سنوات.

    انسحاب ترامب 

    بعدما أعلن دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، جددت القوى الكبرى المشاركة فيه التزامها، بمواصلة العمل على بنود الاتفاق، مادامت إيران تلتزم به.

    انظر أيضا:

    سلطنة عمان تحذر من خيار المواجهة بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي
    قطر تعلن موقفها بشأن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
    هل ارتكبت واشنطن خطأ تاريخيا بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران؟
    ماكرون يؤكد لروحاني رغبة فرنسا في الحفاظ على الاتفاق النووي بكل جوانبه
    روحاني لماكرون: أوروبا تملك فرصة محدودة جدا لحفظ الاتفاق النووي
    لافروف: موسكو وبرلين تتفقان على بحث مسألة الحفاظ على الاتفاق النووي
    بعد "انسحاب ترامب"... متى تصنع إيران أول قنبلة نووية
    الكلمات الدلالية:
    قنبلة نووية, سلاح نووي, أخبار إيران, انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, دونالد ترامب, أمريكا, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    ألعاب نارية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد النصر في موسكو
    كيف احتفلت المدن البطلة بعيد النصر
    حوار مباشر بعد هجوم فاشل
    بعد الهجوم الفاشل يبدأ الحوار المباشر
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك