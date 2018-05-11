عرض جديد لإمكانيات الدفاع الجوي السوري

شن الجيش الإسرائيلي هجوما جديدا على سوريا في ليل 9 - 10 مايو/أيار 2018.

وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن الجيش الإسرائيلي رد على ضربة صاروخية وجهتها "قوات القدس الإيرانية" لقوات الجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان.

© Sputnik . Igor Russak فيديو: ضربة صاروخية مكثفة على الجيش الإسرائيلي في الجولان

ووفق المصادر الإسرائيلية فإن "قوات القدس" أطلقت نحو 20 صاروخا على قوات الجيش الإسرائيلي.

وبحسب نفس المصادر فإن إسرائيل ناشدت قوات الدفاع الجوي السورية الإحجام عن "إعاقة العملية" ولكن القوات السورية لم تستجب للنداء الإسرائيلي بل أطلقت النار المكثفة على الطائرات الإسرائيلية.

وقالت المصادر السورية إن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت للضربات الإسرائيلية وحالت دون وقوع الضحايا.

ووفق وزارة الدفاع الروسية فإن وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري تمكنت من اعتراض نصف الصواريخ الستين التي أطلقها الطيران الإسرائيلي، ولم تصل أغلبيتها إلى الأهداف.

ورأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي أن الهجوم الجوي الإسرائيلي الجديد أتى ضمن "سلسلة التحرشات الأمريكية-الإسرائيلية الاستفزازية ضد إيران".

وعبر ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي، عن استنكاره لهذه الأفعال الاستفزازية، مشيرا إلى "أن تل أبيب تزيد بذلك من خطر وقوع المواجهة العسكرية مع طهران على أرض الواقع".