مدرعات "بي تي إر 80" الجزائرية تحقق نجاحا في أضخم مناورة عسكرية

وشاركت عربات من هذا الطراز مؤخرا في المناورة العسكرية "طوفان 2018" التي تعتبر أضخم مناورة عسكرية في افريقيا الشمالية.

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وتم إنزال ناقلات الجنود "بي تي إر-80" المشاركة في مناورة "طوفان 2018" من سفينة "قلعة بني عباس" لتنقل وحدات مشاة البحرية إلى البر، حيث نجحت في احتلال مواقع على الشاطئ توطئة لشن هجوم سريع على القوات المعادية.

وتمتلك القوات المسلحة الجزائرية مدرعات مماثلة أخرى روسية الصنع هي "بي تي إر- 60". وتخضع هذه المدرعات الآن لعملية تطويرية تشمل تركيب قواذف الرمانات المضادة للدبابات "كورنيت" عليها.

أما في ما يخص عربات "بي تي إر-80" فقد كشفت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكة الإنترنت أن الجيش الجزائري يحرص على الاحتفاظ بها لتظل تخدم القوات البرية ومشاة البحرية الجزائرية.